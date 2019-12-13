"Ты прекрасна!" Тодоренко сверкнула грудью в откровенном купальнике

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала яркое фото со своего отдыха. На нем она позировала в купальнике с очень глубоким вырезом.

Фото Тодоренко разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

Новости Тодоренко после слез у Собчак попала в рай и там намокла без нижнего белья

"Ты прекрасна", "Мама Регина в прекрасной форме", "Я просто тебя обожаю, красивая, веселая, самая классная ведущая", - пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине.

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