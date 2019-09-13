"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью

Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников новым снимком. Так, на нем она позировала в топе с глубоким декольте, которое демонстрировало формы певицы.

Снимок Зарицкая разместила на своей странице в Instagram.

"Саша, ты талантливая! Не слушай никого! Тебе идет твоя полнота и худеть тебе не нужно", "Ты прекрасна! Ты не обычна! Ты особенная", "Саша, наверное, влюбилась", "Видно, что ты не была святой", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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