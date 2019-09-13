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13 сентября • обновлено в 11:39
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"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью

1.6т Читать материал на украинском

Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников новым снимком. Так, на нем она позировала в топе с глубоким декольте, которое демонстрировало формы певицы.

Снимок Зарицкая разместила на своей странице в Instagram.

"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью

"Саша, ты талантливая! Не слушай никого! Тебе идет твоя полнота и худеть тебе не нужно", "Ты прекрасна! Ты не обычна! Ты особенная", "Саша, наверное, влюбилась", "Видно, что ты не была святой", - пишут в сети.

"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью
"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью
"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью
"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью
"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью
"Ты прекрасна!" Солистка KAZKA восхитила сеть огромной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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Персона
Саша Зарицкая
Место
Украина
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