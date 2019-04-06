"Ты инфицирован!" Топалов подлизался к Путину и вызвал гнев россиян

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко вызвал гнев поклонников подобострастным высказыванием о президенте РФ Владимире Путине.

О своем отношении к главе Кремля он написал на своей странице в Instagram. Начинался пост Топалова безобидно: он задал фолловерам несколько вопросов.

Влад Топалов

В частности, его интересовало мнение о документальном фильме "Покидая Неверленд". Также он спросил, смотрели ли пользователи "Троцкий" с Константином Хабенским. Топалов пояснил, что его эти темы волнуют, но хотелось бы знать, что именно поклонники думают о начале XX века, революции, Большевиках, к чему привел их курс и политика в целом.

"Сразу скажу. Давайте не обсуждать нынешнюю политику. Лично я в восторге от нашего президента и не собираюсь это обсуждать. Это моя четкая позиция и я ее готов аргументировать. Но сегодня не об этом. Мне интересно, те, кто знают историю, что думаете? Столько разных мнений о Сталине, о Ленине. Мне так странно порой слышать: "вот бы Сталина! При нем жили лучше, страна была лучше" но мне кажется, эти люди просто слышат эти слова где-то, от не очень образованных людей и потом тупо повторяют, не зная на самом деле, кто были эти личности, что они сделали, какими людьми были и какие методы применяли. Только давайте без хамства и глупостей", – написал Топалов.

Многих в комментариях взбесила фраза о Путине. Россияне припомнили и коррупцию, и воров, и нищий народ. А Топалову посоветовали не лезть в политику, а заниматься тем, чем он умеет.

"Если вам нравится политика Путина, то вы уже инфицированы телег*внищем и пытаетесь его разбросать. Пойте лучше, пока поется. Для х**ни достаточно персонажей", "Как можно быть в восторге от управления воров", "Когда человек живет материально обеспеченно, то и президент для него будет хорошим! А теперь нужно спросить у пенсионеров и бюджетников, нравится ли им жить при Путине? Путин сам создал такую обстановку, что его и нашу Рашу ненавидят во всем мире! Влад, спустись с небес на Землю и посмотри в нищие глаза народа, прежде чем расхваливать нашего президента! Противно даже", – возмутились в сети.

Также Топалова попросили аргументировать свой "восторг" от Путина, и перечислили еще целый список проблем в России при его любимом президенте.

"Во фразе про президента, все ясно, куда, зачем и с кем свалила Регина. Обидно", "Как можно быть в восторге, когда вокруг столько воровства?! И все это покрывается! Когда огромное количество людей, с образованием и не только вынуждены выживать?! Общество капитально поделилось на классы. Учителя, врачи, инженеры ни во что не ставятся. Получают гроши. Образование становится платным, медицина платная и так далее. Для чего мы платим налоги? Для того, чтобы кто-то купил себе очередную яхту?! Как от этого можно быть в восторге", – спросили у певца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря у Тодоренко и Топалова родился ребенок. После родов певица часто подвергалась жесткой критике.

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