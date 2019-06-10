"Ты что, ох**ла?" Лазарев крупно поскандалил с Лободой на публике

Российский певец Сергей Лазарев поскандалил с эпатажной украинкой Светланой Лободой, грубо обматерив ее на церемонии вручения премии МузТВ.

Певец наехал на обладательницу премии "Лучшая певица года" на глазах у звездных коллег. Свидетели инцидента рассказали, что до них донеслась фраза: "Ты что, ох**ла? Типа самая крутая?". Об этом сообщил Telegram-канал Super.

Как оказалось, причиной звездной разборки стало недовольство Лазарева тем, что Лобода в финале церемонии исполнила аж 6 песен, а Сергей из-за технических проблем не смог представить свой номер, с которым выступал на Евровидении.

Лобода и Лазарев ВладТайм

В итоге после выступления певицы зрители начали расходиться из зала, что также очень разозлило Лазарева. В конечном итоге звезды поссорились и отписались друг от друга в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году на российской премии МузТВ были выдвинуты много украинских звезд в качестве номинантов. Так, на шоу в РФ претендентами на победу в разных категориях были: Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, Елка, Макс Барских, KAZKA, MARUV, Artik & Asti и "Время и Стекло".

Некоторые музыканты отказались от участия в мероприятии, тогда как часть из них отправились развлекать российскую публику.

Лорак пришла на премию с дочерью и нарядилась в откровенное платье на красную дорожку, которое вызвало гнев среди поклонников.

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