Тяжелобольной сын Павлика лежит в хосписе: его мать сделала заявление

Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика Лора Созаева рассказала, что их совместный сын Павел лежит в хосписе. Она отметила, что при этом парень продолжает бороться с онкологией и не собирается сдаваться, несмотря на то, что лечение не дает никаких результатов.

На личной странице в Facebook Созаева отметила, что старается держаться максимально стойко, так как это придает ее сыну силы.

"Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. У нас получился отличный тандем! Мы в хосписе. Сражение продолжается!" – с надеждой написала экс-жена Виктора Павлика.

Онкобольной сын Павлика с матерью Facebook Лоры Созаевой

Она также указала, что собиралась выучиться на психолога, однако тяжелая болезнь Павла Павлика не позволила закончить обучение. Но ее знания пригодились для того, чтобы разговаривать с парнем о жизни и смерти.

"Нужно ли говорить с детьми о смерти? Нужно! Я не психолог. Летом 2018 года поступила в университет на факультет психологии, чтобы иметь второе высшее образование и возможность изменить направление в жизни после развода с мужем. Позже узнала, что у сына онкология и возможности продолжить учебу не было. Мы должны были проводить много времени вместе и стали говорить о самом важном – о жизни и смерти", – поделилась женщина.

Бывшая жена Виктора Павлика рассказала о сыне Facebook Лоры Созаевой

Также она сравнила своего сына с солдатом, который не знает, вернется ли живым с поля боя. Примечательно, что Павел Павлик до того, как у него обнаружили саркому, поступил в университет на военную специальность.

"Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат, идущий на войну, ведь он не знает вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем..." – подытожила Лора Созаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.

Ранее певец рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.

Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.