Тяжелобольной Караченцов вышел в свет впервые за долгое время

Известный советский и российский актер Николай Караченцов впервые за долгое время появился на публике.

73-летний актер принял участие в ток-шоу "Пусть говорят", вернувшись из-за границы, где проходил лечение от рака, передает kp.ua.

Вместе с ним на шоу прибыла жена Людмила Поргина и помощница семьи, которая ухаживает за актером.

Отмечается, что так как Караченцову сложно говорить и двигаться, гости передачи высказали сомнение в том, нужно ли было везти артиста на съемки. Также в программе показали, как актеру помогают вернуться в форму – Караченцов вынужден каждый день с помощью других людей делать специальные упражнения.

"Как ты себя чувствуешь? Скажи громко!" – попросила супруга актера.

"Нормально!" – выговорил он с улыбкой, однако было видно, что сделать это было артисту не просто.

На съемках Караченцов был в костюме с бабочкой, жена нежно держала его за руку. Супруги выбрали для передачи наряды в одном цвете – у Поргиной было сиреневое платье, Караченцову выбрали рубашку и носки в тон.

"Я люблю тебя больше жизни! Болезнь преодолеем вместе и будем жить долго-долго", – говорит Поргина своему мужу в обычной жизни.

Видео этой семейной сцены, которую показали в студии, вызвало слезы у зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года у Караченцова в легком обнаружили злокачественную опухоль. Позже появилась информация о том, что у актера начались метастазы в лимфоузлах. Из-за характера опухоли и общего состояния артиста хирургическое вмешательство было исключено.

В феврале 2018 года Караченцов появился на публике, несмотря на трудности, вызванные тяжелым заболеванием.

В апреле 2018 года у актера диагностировали последнюю стадию рака.