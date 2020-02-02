Тяжело пережили: как живет семья Кузьмы Скрябина спустя пять лет после его гибели

Ровно пять лет назад в аварии в Днепропетровской области трагически погиб популярный украинский музыкант, вокалист группы "Скрябін" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Ему было 46 лет. У Кузьмы остались жена Светлана Бабийчук и единственная дочь Мария-Барбара Кузьменко. О том, как они живут спустя пять лет после гибели Скрябина, – далее в материале OBOZREVATEL.

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) фото: "АиФ"

Новости Дочь Кузьмы трогательно рассказала об отношениях с отцом и о муже

Так, жена Кузьмы – Светлана Бабийчук. Они были женаты с 1994 года. Светлане сейчас 51. Она художница, мастер росписи по дереву, дочь художника Ивана Бабийчука.

Как известно, Светлана является основательницей благотворительного фонда "Фонд имени Кузьмы Скрябина", она продолжает дело мужа, помогая детским домам, больницам, занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных – с 2014 года Кузьма активно помогал фронту и посещал раненых военных в госпиталях.

Жена Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук unian.net

Светлана и Андрей прожили в браке 21 год. Их дочери Марии-Барбаре (Скрябин называл ее Бася) 22 года. Девушка учится в Национальном медицинском университете имени Богомольца в Киеве, хочет стать дерматологом.

Когда отца не стало, девушке было 17. Ей пришлось нелегко, родные даже обращались к специалистам.

Жена и дочь Кузьмы Скрябина на открытии звезды памяти музыканта unian.net

"Внучка, конечно, сильно пережила этот период. Пришлось и к врачам обращаться. Она даже до сих пор не может прийти в себя, так же как и мы. Она единственная дочь у своего папы. А он у нас был единственный сын", – рассказывал отец Кузьмы.

Кузьма Скрябин с дочкой viva.ua

Кузьма Скрябин с дочкой viva.ua

В соцсетях дочь Скрябина нечасто публикует новые снимки. Однако на редких фотографиях Мария-Барбара в основном позирует с огромными шарами и роскошными букетами цветов.

Мария-Барбара Кузьменко instagram.com/miss___mariya

Мария-Барбара Кузьменко instagram.com/miss___mariya

Мария-Барбара Кузьменко instagram.com/miss___mariya

А 20 декабря дочь Андрея Кузьменко вышла замуж. Ее избранником стал молодой человек Виктор Тур. Он, как и Мария-Барбара, учится в Киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году.

На свадьбе дочери Скрябина присутствовали певец DZIDZIO и украинская телеведущая Катя Осадчая.

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко instagram.com/miss___mariya

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Instagram @svitsketv

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Instagram @svitsketv

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Instagram @svitsketv

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Instagram, DZIDZIO

Отметим, гибель Кузьмы тяжело пережили и его родители, Виктор и Ольга Кузьменко. Мама музыканта не могла поверить в то, что произошло, и не понимала, как жить дальше. Тогда, чтобы хоть как-то заглушити боль, она написала книгу о сыне "Моя дорога птаха". А немного позже женщина стала заниматься группой "Скрябин", нашла нового фронтмена, чтобы продолжить дело сына.

Родители Кузьмы создали благотворительный фонд. Часть собранных средств идет на памятные места для Андрея Кузьменко. Другая – для военных.

Родители Кузьмы Скрябина KP.UA

Как известно, семья Кузьмы получила из рук Петра Порошенко орден "За заслуги" I степени. На месте гибели музыканта установили мемориальный знак. В Луцке и Львове появилось сразу несколько памятников Скрябину. А в Одессе создали стену Кузьмы. В Фастове Киевской области, Радомышле и Малине Житомирской области переименовали улицы в честь лидера группы "Скрябин".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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