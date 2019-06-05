"Тявкающие гиены!" Популярный российский продюсер вступился за дочь Алсу

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Алсу и ее дочери Микелле Абрамовой, после скандала на шоу "Голос".
Он назвал всех недоброжелателей артистки "тявкающими гиенами". Об этом сообщает "Lenta.ru".
Алсу и ее дочь Микелла
popcornnews.ru
"Скажу грубо: собака лает, а караван идет. Если обращать внимание на всех тявкающих гиен, то в жизни ничего не добьешься", — сказал Пригожин.
Он отметил, что многие в РФ готовы судить, давать оценки, но не готовы восхищаться, и назвал возмутительными высказывания о ребенке Алсу.
"Посмотрите, что происходит в стране: появилось целое поколение критиканов, мы стали обществом блогеров и рэперов! У нас каждая шашлычная — лейбл, в каждой подворотне — рэпер, каждая вторая — блогерша. Из-за того, что Интернет стал таким доступным, все могут позволить себе и считают своим долгом кому-то поставить оценку, не давая себе труда разобраться!" — заявил продюсер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лободабыла вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителями финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" победителями шоу назначили всех финалистов, которым выдали большую премию.
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