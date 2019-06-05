"Тявкающие гиены!" Популярный российский продюсер вступился за дочь Алсу

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Алсу и ее дочери Микелле Абрамовой, после скандала на шоу "Голос".

Он назвал всех недоброжелателей артистки "тявкающими гиенами". Об этом сообщает "Lenta.ru".

Алсу и ее дочь Микелла popcornnews.ru

"Скажу грубо: собака лает, а караван идет. Если обращать внимание на всех тявкающих гиен, то в жизни ничего не добьешься", — сказал Пригожин.

Он отметил, что многие в РФ готовы судить, давать оценки, но не готовы восхищаться, и назвал возмутительными высказывания о ребенке Алсу.

"Посмотрите, что происходит в стране: появилось целое поколение критиканов, мы стали обществом блогеров и рэперов! У нас каждая шашлычная — лейбл, в каждой подворотне — рэпер, каждая вторая — блогерша. Из-за того, что Интернет стал таким доступным, все могут позволить себе и считают своим долгом кому-то поставить оценку, не давая себе труда разобраться!" — заявил продюсер.

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