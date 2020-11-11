TVORCHI поделились пикантной историей написания нового трека из альбома 13 waves

Участники группы TVORCHI – Андрей и Джеффри рассказали о процессе создания и записи всех треков из нового альбома 13 waves. Ребята раскрыли все музыкальные секреты создания альбома, а также открыли пикантную историю, подарившую вдохновение на запись песни Instagram Model.

OBOZREVATEL рассказывает, как записывался альбом TVORCHI и где ребята черпали вдохновение.

Участники группы TVORCHI рассказали необычную историю о том, где они черпали вдохновение на запись альбома и в частности, - песни Instagram Model, которая произошла во Львове.

"Предыстория вдохновения при написании этого трека произошла с нами во Львове. После выступления к нам подошло много девушек для фото и.…", – начал Андрей.

"Кто-то просто схватил меня за зад, по какой причине, не знаю, но кто-то просто сделал это. И тут я подумал: а знаешь, что? Вместо того чтобы просто сидеть и жаловаться, почему бы нам не написать об этом песню?" – откровенно рассказал Джеффри.

Кроме того, Андрей добавил также, что ощущение, когда стоишь и делаешь фото с поклонниками, которые общаются с тобой и делают селфи, а в это время кто-то "лапает" - очень интересное. Особенно, как отметил артист, когда никто не подает виду о произошедшем.

"Поэтому этот трек Instagram Model как раз о девушках, которые любят сидеть в телефоне, фоткать себя, снимать и делать такие опасные вещи", - отметил Андрей.

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