Вульгарное фото Памелы Андерсон с голой грудью взбесило сеть

Актриса и фотомодель Памела Андерсон оказалась в центре расистского скандала.

Звезда опубликовала в своем Twitter архивные фото, сделанные в 2015 году. На одном из снимков Андерсон позирует в одних трусиках и с обнаженной грудью. В качестве аксессуара Памела использовала венец из перьев - головной убор североамериканских индейцев, который является для коренного населения США важным культурным символом.

"Счастливого Хеллоуина", - подписала кадр Андерсон.

Памела Андерсон Twitter

Однако подписчики не оценили публикацию звезды и обрушили на нее волну критики и возмущения. Так, пользователи обвинили Памелу в присвоении культурных ценностей.

"Я думала, ты лучше этого", "Только не это...", "Мы — целая культура, а не твой костюм".

Памела Андерсон Instagram

Twitter

Twitter

Другие поклонники напомнили, что Памела, которая является многолетней зоозащитницей, надела головной убор с перьями: "И она против охоты на тюленей!"

Twitter

Twitter

Памела Андерсон Twitter

Вскоре Андерсон поспешила ответить на обвинения в сети, заявив, что заботится о других людях и что, будучи актрисой, она сражается каждый день.

Памела Андерсон Instagram

Памела Андерсон Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Андерсон снялась с Рами в откровенной фотосессии. На эффектных снимках для испанского журнала Intimately Памела и Адиль смотрятся весьма органично и страстно, показывая, что их совершенно не смущает разница в возрасте.

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