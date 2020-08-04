Турция официально отреагировала на избиение украинской топ-модели Кирилюк

Заведение в турецком городе Чешме , где в ночь на пятницу 31 июля охрана избила украинку Дарью Кирилюк и еще трех женщин, в настоящее время закрыто.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине. Министр культуры и туризма страны лично выразил сожаление по поводу случившегося.

"Заведение, в котором произошел упомянутый инцидент, было закрыто", – сказано в сообщении посольства.

Там отметили, что Турция на наивысшем уровне предпринимает все необходимые меры, чтобы отдых гостей страны был спокойным и безопасным и называют произошедшее досадным и нежелательным инцидентом.

"Я решительно осуждаю отвратительное нападение, произошедшее вечером пятницы в Чешме. Такого вообще не должно было произойти в курортном регионе, тем более с женщиной. Мы все вместе убедимся, что этот недопустимый хулиганский поступок не останется без наказания", – написал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на своей странице в соцсети.

В сообщении отмечено, что после инцидента "все соответствующие органы Турции и в первую очередь Министерство культуры и туризма немедленно вмешались в ситуацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции во время отдыха охрана пляжа избила известную украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и группу ее друзей.