Турция, Одесса и Оман: где успел отдохнуть Зеленский за полгода президентства

Владимир Зеленский за время своего президентства успел несколько раз съездить на отдых с семьей. Так, он посетил Турцию, искупался в Черном море в Одессе и испытал горнолыжные трассы в Буковеле.

О том, где успел отдохнуть Зеленский за 6 месяцев президентства пишут "Буквы".

26 апреля Владимир Зеленский отправился в Турцию вместе со своей семьей.

“Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль “Весело”, – написал Зеленский.

4 июля Зеленский, завершив официальную часть визита в Канаду, отправился с женой и главой Офиса Президента Андреем Богданом посмотреть на Ниагарский водопад.

14 июля Владимир Зеленский и члены его команды искупались в Черном море перед визитом в Одессу.

Зеленский в Одессе

27 июля Зеленский опубликовал фото с главой Офиса Президента Андреем Богданом, на котором они отдыхали на одном из одесских пляжей.

11 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель показала короткое видео из Парижа, где президент находился с рабочим визитом.

31 декабря Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию "Синегор" в Гуте. В первый день нового 2020 года он посетил горнолыжный курорт Буковель.

Зеленский в Буковеле

Зеленский в Буковеле

5 января Зеленский с семьей отдыхал в 5-звездочном отеле на берегу Омана.

Владимир Зеленский в Омане

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы возмущены дорогим отдыхом своего президента во время войны в Украине.

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