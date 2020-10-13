Туристка вернула в Помпеи украденные 15 лет назад артефакты и рассказала о проклятии

Туристка из Канады по имени Николь отправила обратно в город Помпеи (Италия) артефакты, которые украла в исторической локации во время экскурсии 2005 году. Женщина отметила, что все эти 15 лет "сувениры" приносили ей несчастья.

Так, канадка увезла с собой из Помпей два кусочка мозаики, осколки амфоры и фрагмент керамической отделки стены. Теперь она утверждает, что подобранные ею артефакты прокляты и испортили ее жизнь. Об этом пишет CNN.

Спустя 15 лет она туристка отправила посылку в Помпейский археологический парк, прикрепив к ней сопровождающее письмо. Николь сообщила, что после возвращения домой перенесла дважды доходивший до кризисной стадии рак груди, которую пришлось удалить, а ее семья разорилась.

Артефакты, которые Николь привезла из Помпей. CNN

"У нас впереди – ни малейшего проблеска. В этих "кусочках истории" запечатлелась масса негативной энергии, тогда ведь люди умирали так мучительно. И я не хочу, чтобы проклятие Помпей передавалось нашим детям. Пожалуйста, простите мой поступок, совершенный, когда я была еще молодой и глупой", – высказалась Николь.

Как утверждают сотрудники музея в Помпеях, за последние годы они получили около сотни подобных писем от желающих вернуть "фрагменты истории" из-за того, что после "кражи" туристов начинали преследовать несчастья.

Отметим, во время извержения вулкана Везувий в 79-м году нашей эры, из 20 тысяч населения Помпей погибли более двух тысяч человек.

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