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СпортLady

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''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии

2.2тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая является частым гостем на российских вечеринках и концертах, озадачила поклонников новым фото.

Так, звезда обнародовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой заснята в черной одежде. "Теплого вечера!" - написала в посте исполнительница.

При этом подписчики Лорак заподозрили ее в депрессии, обратив внимание на грустные глаза и измученный вид артистки. Многие также заметили, что певица носит парик, который ранее уже засветился на фотографиях.

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''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии

instagram.com/anilorak

"Ну вот снова этот парик, зачем?!" "Каролина, не грусти", "Блеск в глазах погас", "Устала", "Жаль, глаза грустные, но грусть пройдет", "Мадам Брошкина - это о нее Пугачева поет", "Ани, почему вы так часто в черном? Это любимый цвет или просто цвет настроения?" - пишут в комментариях.

''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии
''Цвет настроения черный?'' Ани Лорак заподозрили в депрессии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак удивила поклонников новым снимком. Артистка позировала в перьях, образ вызвал критику со стороны пользователей. В сети в очередной раз подметили, что певица постарела.

Персона
Ани Лорак
Объекты
шоу-бизнесInstagram
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