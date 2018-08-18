"Цикада заползет": Волочкову разгромили за новое "шпагатное" фото

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику пользователей сети из-за нового фото с ее "фирменным" шпагатом.
Снимок был сделан Волочковой во время отпуска на греческом острове Корфу и опубликован в социальной сети Instagram.
"Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. А нужен ли он вам? Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится, — время", — подписала она фото, наделавшее шуму.
Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки..😉 Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм.💃🏼 Тут есть нюансы.. Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц,- надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш.👍🏼🌺 А нужен ли он вам?.. Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится,-время... #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #travel #greece #domesresorts
Однако такое хвастовство пришлось не по нраву подписчикам звезды, и они оставили под постом множество возмущенных комментариев, жестко высмеивающих нелепое поведение балерины.
"Да когда ты уже успокоишься? Задолбала со своими шпагатами и страшным телом!", "Да в порно ей надо, и притом срочно!", "Ну вот, теперь дерево нагнула", "Жан-Клод Ван Дамм прикурил и умер, наверное. От зависти", "Какие еще у вас есть достоинства кроме этого шпагата? Настя, хватит", "А если цикада заползет!" — пишут люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова разозлила своих фанов фотографией из туалета, на которой она запечатлена топлес. Части груди балерина слегка зарисовала подобием иероглифов.