"Цикада заползет": Волочкову разгромили за новое "шпагатное" фото

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику пользователей сети из-за нового фото с ее "фирменным" шпагатом.

Снимок был сделан Волочковой во время отпуска на греческом острове Корфу и опубликован в социальной сети Instagram.

"Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. А нужен ли он вам? Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится, — время", — подписала она фото, наделавшее шуму.

Однако такое хвастовство пришлось не по нраву подписчикам звезды, и они оставили под постом множество возмущенных комментариев, жестко высмеивающих нелепое поведение балерины.

"Да когда ты уже успокоишься? Задолбала со своими шпагатами и страшным телом!", "Да в порно ей надо, и притом срочно!", "Ну вот, теперь дерево нагнула", "Жан-Клод Ван Дамм прикурил и умер, наверное. От зависти", "Какие еще у вас есть достоинства кроме этого шпагата? Настя, хватит", "А если цикада заползет!" — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова разозлила своих фанов фотографией из туалета, на которой она запечатлена топлес. Части груди балерина слегка зарисовала подобием иероглифов.