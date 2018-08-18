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СпортLady

"Цикада заползет": Волочкову разгромили за новое "шпагатное" фото

26.2тЧитать новость на украинском

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику пользователей сети из-за нового фото с ее "фирменным" шпагатом.

Снимок был сделан Волочковой во время отпуска на греческом острове Корфу и опубликован в социальной сети Instagram.

"Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. А нужен ли он вам? Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится, — время", — подписала она фото, наделавшее шуму.

Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки..😉 Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм.💃🏼 Тут есть нюансы.. Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц,- надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш.👍🏼🌺 А нужен ли он вам?.. Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится,-время... #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #travel #greece #domesresorts

Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Однако такое хвастовство пришлось не по нраву подписчикам звезды, и они оставили под постом множество возмущенных комментариев, жестко высмеивающих нелепое поведение балерины.

"Да когда ты уже успокоишься? Задолбала со своими шпагатами и страшным телом!", "Да в порно ей надо, и притом срочно!", "Ну вот, теперь дерево нагнула", "Жан-Клод Ван Дамм прикурил и умер, наверное. От зависти", "Какие еще у вас есть достоинства кроме этого шпагата? Настя, хватит", "А если цикада заползет!" — пишут люди.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова разозлила своих фанов фотографией из туалета, на которой она запечатлена топлес. Части груди балерина слегка зарисовала подобием иероглифов.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какие тупые самки у кацапов )))
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
Махал Махалыч, у хохлов одни дешевые хали-бляди! самые известные за три цента хуесоски. ну как, например, твоя мамаша
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А если цикада заползет - то попадет в просак.
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