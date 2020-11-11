Цибульская впервые призналась в романе со звездой "Танців з зірками"

Украинская певица Оля Цибульская впервые призналась, что имела роман с танцором Александром Прохоровым, который был финалистом "Танців з зірками 2019". Встречалась артистка с ним во время паузы в отношениях с нынешним мужем.

Такими подробностями знаменитость поделилась в интервью программе "Зірковий шлях", выходящей на телеканале "Украина". По словам Ольги, она познакомилась с Александром, когда только начинала вокальную карьеру. Цибульская набирала танцовщиков в свой шоу-балет. Однако кастинг Александр не прошел из-за своего роста.

"Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный, воспитанный и интеллигентный", – отметила Цибульская.

Александр Прохоров и Ольга Цибульская Instagram Ольги Цибульской

Через год судьба их снова свела во время гастролей в Харькове. Прохоров пришел на замену парню из балета Оли, который тогда заболел.

"Я немного растерялась. Мы выступили, мы возвращались на следующий день, и перед этим у нас был интересный вечер. Мы прогулялись по городу, общались, пили капучино, смотрели кино "Завтрак у Тиффани" ну и, в принципе, позавтракали мы тоже вместе", – вспомнила певица.

Александр Прохоров и Ольга Цибульская Instagram Ольги Цибульской

В то время Цибульская встречалась со своим нынешним мужем. Пара переживала непростой период в отношениях, а певица стала избегать общения с ним. Тогда возлюбленный Оли решил мгновенно реагировать и пригласил певицу в Париж, написав письмо от руки. Именно эта поездка помогла паре восстановить страсть, а после путешествия на свет появился их сын Нестор.

Ольга Цибульская с мужем Instagram Ольги Цибульской

К слову, позже Ольга Цибульская прокомментировала откровенное интервью на личной странице в Instagram. Она отметила, что они с Прохоровым остались друзьями после разрыва отношений. А также добавила, что во время их романа "никто никому не изменял и не уводил из семьи".

"Да, это правда! У нас с Александром Прохоровым действительно были отношения. Давно. Я благодарна Саше за то, что мы остались друзьями и он поддержал мое желание рассказать, хотя понимал, что ему попадет от СМИ. Это действительно мужская позиция... Никто никому не изменял. Никто никого не уводил из семьи. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. В нем есть не только идеальные love story. И это прекрасно. P.S. Муж знает", – поделилась Цибульская.

Instagram Ольги Цибульской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Цибульская делилась с поклонниками пикантным видео, на котором позировала в откровенном боди. В нем она целовала себя в зеркале под отрывок из своей новой песни.