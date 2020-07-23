Цибульская показала обольстительное фото, которое сделало ее знаменитой

Популярная украинская певица Ольга Цибульская показала архивное фото, которое помогло ей попасть на телевидение и стать знаменитой.

Снимком звезда поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. На нем артистка позирует в розовом коротком платье, колготках в сеточку и розовых сапогах (фото смотрите ниже).

Певица рассказала, что не имела права на ошибку, ведь на пленке фотоаппарата было только 36 кадров, а фотошопа не было. Тогда она отправила фото со съёмки в агентство, которое искало новые лица для телешоу в Будапеште (Венгрия).

Фото, которое помогло Цибульской попасть на телевидение Instagram Ольга Цибульская

"Это мой первый киевский сценический костюм. Платье я купила на Привокзальном рынке, ультрамодные колготки в сеточку – на рынке, а розовые туфли – за последние деньги на Троещине", – поделилась знаменитость.

Кастинг певица прошла и впоследствии уже вела сама прямые эфиры на телеканале в Будапеште. Поэтому Цибульская посоветовала девушкам верить в себя, ведь "возможно реально все".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Цибульская поделилась откровенным видео, на котором позировала без трусов.