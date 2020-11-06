Церемонии прощания со Жванецким не будет: названа причина

София Ковнир Люди 17:17, 6.11.2020 Обновлено: 17:36, 6.11.2020

Церемонию прощания с умершим 86-летним сатириком Михаилом Жванецким проводить не будут.

Это связано с пандемией коронавируса, пишет "Интерфакс", ссылаясь на представителя сатирика Олега Сташкевича.

"Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно", – сказал Сташкевич.

Также он уточнил, что дата и место похорон еще не определены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе.

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