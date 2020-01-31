"Целовались в десны": Алексей Панин пристыдил Гарика Харламова

Одиозный российский актер Алексей Панин рассказал о своем отношении к откровенной сцене с участием Кристины Асмус и шоумену Гарику Харламову после его шуток про собаку.

В программе "У Хахачей" артист прокомментировал секс-сцену с Кристиной Асмус в фильме "Текст", объяснив, что кино – это всего лишь ее профессия.

"Что она сделала не так, что такой поток хейтеров обрушился на Гарика в интернете? Мне звонили блогеры с вопросом о том, как вы можете это прокомментировать…как актрису я ее не могу оценивать так как не видел фильмов с ее участием, но почему на нее так набросились…почему это такой ажиотаж вызывает? Это ее профессия… Скажи, пожалуйста, а Монику Белуччи е**т в переходе, б**дь, в фильме "Необратимость", и что?" – сказал Панин.

Также актер рассказал, что до шуток Харламова о собаке Панин с ним хорошо общался и даже участвовал в съемках его проекта, поэтому ему стало неприятно, когда резидент "Камеди клаб" решил над ним пошутить.

"Гарик Харламов там что-то меня высмеивал, мне было это не очень приятно, потому что мы с ним знакомы…с Гариком Харламовы тогда, когда я был одним из востребованных артистов, а такого количества скандалов вообще не было, нас приглашали на "Камеди клаб", они все, б**дь, прыгали передо мной на задних лапах. Они все говорили: "Лешенька, Лешенька". Я знаю, как Гарик Харламов передо мной прыгал. Я бы просто с морально-этической точки зрения, никогда не позволил бы себе оскорбить человека или пошутить над ним как-то неправильно. Ни один артист, нормальный, вот из моих коллег, с кем мы дружим, никогда не позволил себе шуток про собак! Ну никто же это публично не комментировал. А когда Гарик Харламов, с которым мы в последний раз виделись, обнимались, б**дь, целовались в десна и снимали его проект…просто мне неприятно, когда ты относишься к человеку, а вдруг он позволяет себе на эту тему как-то шутить", - добавил Алексей Панин.

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