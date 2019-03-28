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Целовались и держались за руки: Цекало впервые вышел в свет с новой женой

2.4тЧитать материал на украинском

58-летний продюсер и шоумен Александр Цекало, о женитьбе которого недавно стало известно, впервые с новой женой вышел в свет.

Так, Цекало и его молодая избранница Дарина Эрвин появились вместе на премии ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве. Видео с красной дорожки было опубликовано Telegrame-каналом "Только никому" (чтобы просмотреть, досскрольте до конца).

Отметим, что модель и продюсер держались за руки и были не против фотографий. Также они все время целовались и разглядывали друг друга влюбленными глазами.

Александр Цекало и Дарина Эрвин

Александр Цекало и Дарина Эрвин

Фото: ru.hellomagazine.com

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Для мероприятия молодожены выбрали наряд в стиле total black. Дарья облачилась в элегантное черное платье на бретельках, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру. А Цекало пришел на премию в черном свитере, молодежных брюках, пиджаке свободного кроя и в кедах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее был женат на сестре певицы Веры Брежневой Викторие Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года. Ранее продюсера неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Тогда ходили слухи, что это любовница артиста.

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Персона
Александр Цекало
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