Целовали лягушек и ели свиные глаза: стало известно о жутких выходках на популярном украинском шоу

На пятой неделе проекта Нового канала "Эксы" пары демонстрировали, на что готовы ради своих партнеров.

За месяц с лишним на проекте "эксам" пришлось пережить многое. Но то, что ждало их на пятой неделе, превзошло все опасения. Участники поменяли комфортную жизнь в доме на выживание в полевых условиях.

– Сразу после выгона четвертой недели нам сказали, что следующие несколько дней мы проведем на улице, – рассказывает участница второго сезона реалити Света. – Нам дали только сменный комплект белья, зубные щетки, пасту и спички. А девушкам еще кроссовки, потому что все время на каблуках ходить неудобно. Это всех очень напугало, а меня – наоборот. Я с детства привыкла жить дикарем, родители часто брали меня с собой в путешествия.

Но жизнь в шалашах оказалась не самым сложным. На одном из испытаний участникам предложили продемонстрировать, на что они готовы ради своих партнеров. "Эксы" могли выбрать одно из благ – сменную одежду, поход в душ, возвращение в дом и т.п., которое хотели бы получить "в подарок" от своей половинки. А те должны были заплатить за это определенную "цену".

– Последнее испытание было для меня самым тяжелым за весь период, – делится Катя. – Я панически боюсь насекомых, даже мух. И тут понимаю, что мне нужно пережевывать больших толстых червей. Начала представлять, что вместо них котлетка. Это давалось нелегко (улыбается). Ведь когда их раскусываешь, у тебя во рту появляется жидкость. Моментами меня очень тошнило. Успокаивала только мысль, что Влад мое желание выполнил, и за это его побрили наголо.

– Это интересное испытание. Ведь ты сразу понимаешь, ради кого это делаешь, – говорит Виталик.

Бывшая Виталика, Лея, выбрала из списка благ зашифрованный пункт "ва-банк", который позволял им вернуться в дом сразу после испытания. Но за это Виталик должен был съесть свиной глаз.

– Я сразу решил, что попробую хотя бы раскусить, – рассказывает он. – И когда мне не удалось довести дело до конца, немного расстроился. Но хорошо, что мне засчитали половину. И хотя бы Лея смогла вернуться в цивилизацию.

Больше всего оправдались усилия пары Светы и Виталика – "эксы" получили иммунитет и гарантированно остались в реалити Нового канала еще на одну неделю.

– Мне нравилось смотреть на других, пока очередь не дошла до меня, – признается Светлана. – Когда узнала, что нужно поцеловать нескольких лягушек, засомневалась. Испугалась, что у меня появятся бородавки. Но Вася успокоил, уверив меня, что это миф. Трудно объяснить, как я решилась. Просто захотела сделать для него что-то приятное.

Что ждет "эксов" дальше? Смотрите в следующих выпусках – каждую пятницу в 21:40 на Новом канале!

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