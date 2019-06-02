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Целовал грудь и обнимал: Константина Меладзе засняли в баре с пышногрудой незнакомкой

1.4тЧитать материал на украинском

В сети появилось фото, на котором видно, как мужчина, похожий на известного продюсера и композитора Константина Меладзе, веселился в баре с неизвестной блондинкой.

Так, на кадрах он улыбался и буквально утыкался носом в грудь девушки. После появившихся снимком поклонники предположили, что в семье продюсера случился кризис, сообщает Starhit.

Целовал грудь и обнимал: Константина Меладзе засняли в баре с пышногрудой незнакомкой

Константин Меладзе

Фото: Legion-media

Целовал грудь и обнимал: Константина Меладзе засняли в баре с пышногрудой незнакомкой

Фото: starhit.ru

Новости
Тотальный контроль: Константин Меладзе впервые рассказал о браке с Верой Брежневой

Отметим, что пока ни Константин Меладзе, ни певица Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Целовал грудь и обнимал: Константина Меладзе засняли в баре с пышногрудой незнакомкой

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Фото: instagram/ververa

Напомним: разговоры о том, что Брежнева и Меладзе встречаются, ходили несколько лет. В 2014 году продюсер развелся со своей супругой Яной, а в 2015-м тайно женился на Вере. Свадебная церемония проходила без журналистов, в кругу близких людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева поделилась интимными подробностями о жизни с Константином Меладзе.

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Персона
Константин Меладзе
Место
Россия
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