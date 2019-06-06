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Целовал грудь блондинке: Вера Брежнева отреагировала на "измену" Меладзе

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Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, отреагировала на слухи об измене своего мужа Константина Меладзе. Так, она поделилась с подписчиками фрагментом нового клипа, премьера которого состоялась 5 июня.

В подписи к ролику, который артистка разместила на своей странице в Instagram, она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram.com/ververa

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"Пока Константин Меладзе, по сообщениям, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу. И когда он все успевает?", — удивилась артистка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось фото, на котором видно, как мужчина, похожий на известного продюсера и композитора Константина Меладзе, веселился в баре с неизвестной блондинкой. Так, на кадрах он улыбался и буквально утыкался носом в грудь девушки. После появившихся снимков поклонники предположили, что в семье продюсера случился кризис.

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Персоны
Константин МеладзеВера Брежнева
Место
Россия
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