Целлюлит и лишний вес: настоящие фото Бритни Спирс попали в сеть

Люди 11:59, 19.06.2020

Американскую 38-летнюю певицу Бритни Спирс папарацци застали во время прогулки в парке и обнародовали ее фото без фильтров и фотошопа.

Звезда на фотографиях, которые опубликовал таблоид Daily Mail, выглядит совсем не так, как в Instagram.

Для прогулки Бритни выбрала игривый топ в полоску и коротенькие шорты, которые не скрывают целлюлит. Звезда 2000-х решила побегать на полянке, попрыгать и покататься на велосипеде.

The Daily Mail / Coleman-Rayner
The Daily Mail / Coleman-Rayner
The Daily Mail / Coleman-Rayner
The Daily Mail / Coleman-Rayner

Отметим, что на своих фотографиях в Instagram Бритни Сприс выглядит совсем иначе: имеет подтянутый пресс и более стройные ноги.

Instagram Бритни Спирс
Instagram Бритни Спирс

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бритни Спирс побила мировой рекорд.

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