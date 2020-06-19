Целлюлит и лишний вес: настоящие фото Бритни Спирс попали в сеть
Американскую 38-летнюю певицу Бритни Спирс папарацци застали во время прогулки в парке и обнародовали ее фото без фильтров и фотошопа.
Звезда на фотографиях, которые опубликовал таблоид Daily Mail, выглядит совсем не так, как в Instagram.
Для прогулки Бритни выбрала игривый топ в полоску и коротенькие шорты, которые не скрывают целлюлит. Звезда 2000-х решила побегать на полянке, попрыгать и покататься на велосипеде.
The Daily Mail / Coleman-Rayner
The Daily Mail / Coleman-Rayner
The Daily Mail / Coleman-Rayner
The Daily Mail / Coleman-Rayner
Отметим, что на своих фотографиях в Instagram Бритни Сприс выглядит совсем иначе: имеет подтянутый пресс и более стройные ноги.
Instagram Бритни Спирс
Instagram Бритни Спирс
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бритни Спирс побила мировой рекорд.