Цекало застали в лифте с полуголой молодой женой

Российский продюсер Александр Цекало отправился с своей молодой супругой Дариной Эрвин в путешествие на Гаваи, чтобы отпраздновать конец лета.

Парочка уже поделилась пикантным снимком с отдыха. В частности, Дарина обнародовала селфи с мужем из лифта в своем Instagram-сторис.

Цекало и Эрвин vokrug.tv

На снимке Эрвин с Цекало стоят перед зеркалом. Продюсер облачен скромно: черное Polo, а образ дополнили брюки в тон. Зато Дарина решила не скрывать свою фигуру.

Супруга Цекало продемонстрировала стройное тело в купальнике, поверх которого накинуто расстегнутое платье-халат под стать мужу. На фото парочка выглядит счастливой. Эрвин придерживает Цекало за шею и улыбается своему изображению.

Дарина Эрвин и Александр Цекало - пикантный кадр в лифте Instagram / darina.ervin

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год, а также артист признался, что планирует строить семью с 27-летней Дариной.

Ранее он был женат на сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года. И уже в марте он тайно женился на Дарине, как рассказал источник из окружения парочки.

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