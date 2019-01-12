Цекало развелся с сестрой Брежневой и объявил о помолвке: названо имя избранницы

Российский артист и продюсер Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой.

Он объяснил журналистам, что именно потому является на публике в компании неизвестной брюнетки, ведь он встретил новую любовь и даже сделал даме сердца предложение, передает "СтарХит".

"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", – заявил Цекало в ответ на сплетни.

Александр Цекало и Дарина

Галушко пока никак не прокомментировала развод. А на одной из вечеринок блондинку засекли среди друзей в одиночестве. О будущей супруге Цекало также пока мало известно. Они давно появляются вместе в компании друзей Александра.

Стоит отметить, что это будет четвертая женитьба артиста. Ранее его связывали семейные узы с Аленой Шиферман и Лолитой Милявской. Ходят слухи, что он разводился каждый раз, потому что вновь влюблялся.

Александр Цекало и Лолита Милявская lolita.m.life / Instagram

С Галушкой они официально вступили в брак в 2008 году после того, как познакомились в Киеве. Разница в возрасте у них составляет 23 года. От брака у них остались двое детей: дочь Александра и сын Михаил.

Александр Цекало и Виктория Галушка

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало уже неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Правда тогда ходили слухи, что это любовница артиста.

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