Цекало раскрыл интимные подробности жизни с молодой женой

Российский продюсер Александр Цекало рассказал о своей жизни с молодой женой Дариной Эрвин.

Так, по словам знаменитости, они безумно любят друг друга, проводят много времени вместе и занимаются сексом. Об этом сообщает издание Starhit.

Дарина Эрвин и Александр Цекало Фото: starhit.ru

"Мы с Дашей любим друг друга. Мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал – это тоже секс", – отметил Цекало.

Напомним, впервые о романе Александра Цекало с Дариной Эрвин заговорили в ноябре 2018 года. Уже в январе парочку застали в Риме, где они вместе встречали Новый год. Тогда поклонники заподозрили продюсера в измене своей жене Виктории Галушко – сестре Веры Брежневой.

Дарина Эрвин и Александр Цекало Фото: vokrug.tv

Но позже Цекало расставил точки над "і" и заявил, что он развелся с Викторией и теперь официально женат на Дарине.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Цекало застали в лифте с полуголой молодой женой.