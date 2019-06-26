"Трупы были на снегу": Успенская сделала шокирующее признание об убийстве

Российская звезда шансона, певица Любовь Успенская призналась, что при ней убили шестерых людей.

Об этом она рассказала в эфире программы AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам Успенской, в далеких 90-х она приезжала в Сибирь петь на одном из дней рождений. Клиенту тогда исполнилось 30 лет.

Любовь Успенская в гостях у Ивлеевой Скриншот

"После дня рождения на наших глазах шестерых расстреляли. Трупы я видела на снегу. Там была борьба за власть, группировки. Я не знаю, кто его расстрелял. Но то, что он кому-то мешал... охрану тоже расстреляли. Я видела, в меня не попали. Я думаю, плохо стреляли", – призналась она.

Реакция Ивлеевой на признание Успенской скриншот

Успенская также рассказала, что недавно снимала клип с CYGO, когда им на площадку привезли настоящее оружие. По сюжету они были "Бонни и Клайдом".

"Нам привезли настоящее оружие. Я держала настоящий автомат. Мне очень понравилось, и не только мне", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Любовь Успенская лишилась бизнеса в РФ. Она открыла караоке-бар, но в связи со значительным повышением стоимости аренды помещения, заведение пришлось закрыть. В апреле 2019 года СМИ сообщили, что Успенская якобы была срочно госпитализирована в Москве. Позже ее менеджмент отреагировал на информацию.

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