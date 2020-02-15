"Тройной подбородок и пузцо": в сеть выложили реальное фото Анны Семенович

В сеть попали новые фото российской певицы Анны Семенович, на которых у звезды просматривается тройной подбородок, а также внушительный животик.

"Семенович без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А ещё в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее "окно" не закрывается вовсе", - подписал снимок Telegram-канал "НеМалахов".

На другом снимке певица, демонстрируя пышные формы, позировала перед фотографами с торчащей из декольте фотографией Димы Билана.

"Билан нырнул меж грудей Семенович", - гласит подпись к фото.

Отметим, что снимки были сделаны в Москве в Большом Кремлевском дворце на концерте, приуроченном к Дню святого Валентина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Анна Семенович призналась, что ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!