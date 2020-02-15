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15 февраля • обновлено в 18:34
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"Тройной подбородок и пузцо": в сеть выложили реальное фото Анны Семенович

4.8т
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В сеть попали новые фото российской певицы Анны Семенович, на которых у звезды просматривается тройной подбородок, а также внушительный животик.

"Семенович без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А ещё в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее "окно" не закрывается вовсе", - подписал снимок Telegram-канал "НеМалахов".

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На другом снимке певица, демонстрируя пышные формы, позировала перед фотографами с торчащей из декольте фотографией Димы Билана.

"Билан нырнул меж грудей Семенович", - гласит подпись к фото.

Отметим, что снимки были сделаны в Москве в Большом Кремлевском дворце на концерте, приуроченном к Дню святого Валентина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Анна Семенович призналась, что ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.

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Персона
Анна Семенович
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она худой никогда и не была)))
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Корова ...с вымьям
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Столяр Олександр, за то сколько чурок ее по саунам потаскали и не сосчитать)))))
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Анна седакович это виагрянка ?
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