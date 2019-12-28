"Трогательно целовал ручки": муж Заворотнюк появился на публике с годовалой дочкой

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больная раком, Петр Чернышев впервые за долгое время показал годовалую дочь Милу.
Как передает КП, это произошло 27 декабря во время премьеры шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Телепрограмма.про
Так, сообщается, что из-за состояния Заворотнюк Чернышев выглядит очень подавленым. Поэтому друзья, зная об этом, решили сделать мужчине сюрприз.
В финале шоу Навка сказала Петру, что в зале находится его годовалая дочь Мила.
"Чернышев тут же взял малышку на руки и вынес ее на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакала", – пишет издание.
Петр Чернышев вынес на лед маленькую дочь Милу
КП
Петр Чернышев и Татьяна Навка
КП
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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