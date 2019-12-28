"Трогательно целовал ручки": муж Заворотнюк появился на публике с годовалой дочкой

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больная раком, Петр Чернышев впервые за долгое время показал годовалую дочь Милу.

Как передает КП, это произошло 27 декабря во время премьеры шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Телепрограмма.про

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Так, сообщается, что из-за состояния Заворотнюк Чернышев выглядит очень подавленым. Поэтому друзья, зная об этом, решили сделать мужчине сюрприз.

В финале шоу Навка сказала Петру, что в зале находится его годовалая дочь Мила.

"Чернышев тут же взял малышку на руки и вынес ее на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакала", – пишет издание.

Петр Чернышев вынес на лед маленькую дочь Милу КП

Петр Чернышев и Татьяна Навка КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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