Триумфатор "Оскара" "Паразиты" остался без статуэтки: что произошло

Режиссер южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо отдал свою статуэтку "Оскар", которую получил за лучший международный фильм, режиссеру "Портрета девушки в огне" Селин Сьямме.

Так, он заявил, что она должна была достаться именно ей. Об этом сообщает IndieWire.

Пон Чжун Хо Фото: rbc.ru

"Она должна быть вашей", – сказал режиссер. После чего проскользнул в толпу коллег, программистов и маркетологов из Кореи, большинство из которых работают далеко от классического Голливуда.

Селин Сьямма и Пон Чжун Хо

Напомним, что южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Джин Хо стал главным триумфатором "Оскара-2020". Лента победила в главной номинации премии – "Лучший фильм". Кроме того, "Паразиты" взяли еще три награды: "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм "Паразиты" Фото: film.ru

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