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15 мая • обновлено в 12:03
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Триумф Украины на Евровидении 2004: как Руслана и ее "Дикі танці" покорили мир

5.2т
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Ровно 16 лет назад, 15 мая, представительница Украины певица Руслана триумфально победила на Евровидении-2004. Это была первая победа нашей страны и всего лишь второе ее участие на песенном конкурсе.

Песня Русланы Wild Dances и яркое выступление певицы покорили весь мир, а сама она после победы на Евровидении получила звание Народной артистки Украины. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как состоялась триумфальная победа украинки, и увидеть архивные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Руслана, победившая на Евровидении 2004

Руслана, победившая на Евровидении 2004

Пресс-служба "Евровидения"

Как Руслана победила на Евровидении-2004

В субботу, 15 мая 2004 года, в Стамбуле завершился 49-й песенный конкурс "Евровидение-2004". 1-е место в нем триумфально завоевала Украина. Руслана Лыжичко получила рекордные 280 баллов.

Максимальное количество баллов при мировом телефонном голосовании – 12 – Украине отдали 8 стран: Россия, Латвия, Литва, Эстония, Турция, Израиль, Польша и Исландия.

2-е место занял представитель Сербии и Черногории Желько Йоксимович с композицией Lane moje, 3-е – представитель Греции Сакис Рувас с композицией Shake it. Россиянка Юлия Савичева с песней Believe Me получила 11-е месте. Всего в конкурсе участвовали представители 24 стран.

Руслана на Евровидении 2004

Руслана на Евровидении 2004

Пресс-служба "Евровидения"

Примечательно, что Руслана тщательно готовилась к Евровидению: изучала конкурентов, проводила рекламные туры за границей.

Но главное – шоу Русланы кардинально отличалось от выступлений других участников "Евровидения-2004". Телекомментатор британской студии ВВС назвал Руслану "принцессой-воином". Пресс-конференция Русланы также проводилась нестандартно: Руслана учила журналистов играть на трембите, все присутствующие могли продегустировать украинскую водку и сало.

Триумф в Украине и в мире

Руслана в Турции установила рекорд по количеству баллов за все 49 лет существования конкурса– 280.

Одновременно с наградой Евровидения Руслана получила специальную награду от прессы по итогам голосования. Песня Wild Dances была признана Лучшей песней Евровидения.

Также за Wild Dances Руслана получила около 20 золотых и платиновых дисков по всему миру.

Руслана на Евровидении 2004

Руслана на Евровидении 2004

facebook.com/ruslana.lyzhychko

В мае 2004 года певице вручили звание Народной артистки Украины. Кроме того, она получила в Лас-Вегасе награду World Music Awards за наибольшее количество проданных альбомов Wild Dances в мире и звание Посла доброй воли ООН международной организации UNICEF в Украине.

Песня Русланы Wild Dances стала частью компьютерной игры GTA4.

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Автор
Алина Мельник
Темы
новости Украины Евровидение фото Евровидение видео
Персона
Руслана Лыжичко
Место
Украина
Теги
видео фотографии Евровидение музыка победа
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