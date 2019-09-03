"Триколор на руке": популярный украинский ведущий попал в нелепую ситуацию из-за флага

Популярный украинский ведущий Анатолий Анатолич попал в нелепую ситуацию из-за флага Франции. Так, пользователи сети заметили на руке у его дочери ленту, которая по цвету напомнила им флаг России.

Чуть позже ведущий объяснил, что это флаг Франции, поскольку его дочь учится во французской школе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Получил много сообщений с вопросами о триколоре на руке моей Лолиты в первый учебный день. Лола и Алиса учатся в международной французской школе, поэтому на руках цвета флага Украины и Франции", - написал ведущий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский телеведущий и видеоблогер Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) рассказал о забавном курьезе в США.

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