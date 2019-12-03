"Три девушки за раз, это не сложно": Батрутдинов рассказал о сексуальных экспериментах

Известный российский юморист, звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов признался, что он очень опытный в сексе.

О своих сексуальных экспериментах комик рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "А поговорить?"

Тимур Батрутдинов Вокруг ТВ

Так, по словам Тимура, после того, как он начал выступать в Comedy Club, у него появилось много девушек:

"Открылся женский портал. Появилось желание перетоптать всю Россию. Всех девушек хотел-любил. Все это вылилось в единый коллективный разум, и я любил всех вместе. Просто в каждом городе у этой любви было свое лицо".

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В то время Батрутдинов мог встречаться и заниматься сексом одновременно с несколькими девушками.

"У меня было три девушки за один раз. Это не сложно. Мне всегда помогает знание нужных точек. Это только с опытом может прийти. Так что моей супруге в плане опытного сексуального партнера повезло".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный российский юморист Тимур Батрутдинов рассказал о сексе со скандальной телезвездой Ольгой Бузовой.

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