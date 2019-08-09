"Трезвой не выступала!" В России разгорелся скандал вокруг популярной певицы

В России разгорелся громкий скандал из-за отмены выступления певицы Наргиз (Закировой) в Ростове-на-Дону.

"Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла "MALFA" запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом", – писала рокерша в Instagram.

Что примечательно, компания-организатор понесла существенные убытки. Мало того, что они оплатили в полном объеме гонорар артистке, проживание, перелет и прочие расходы. Но еще и была организована рекламная компания, чтобы жители города узнали о приезде исполнительницы. Ущерб составил порядка 2 млн рублей.

Наргиз instagram/nargizzakirova_official

Как стало известно, причиной отмены концерта оказался конфликт между Наргиз и ее продюсером Максимом Фадеевым. Издание "Комсомольская правда" сообщает, что они разорвали контракт. Звездный промоутер Сергей Лавров объяснил, что причиной всему оказался банальный алкоголизм певицы.

Наргиз и Фадеев instagram/nargizzakirova_official

"Наргиз живет в каком-то параллельном мире, всегда была оторвана от реальности. Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась", – признался Лавров.

Он добавил, что певица заменила бутылку, когда начались проблемы с директорами концертных площадок, на "газировку", куда заливала спиртные напитки.

"Так, чтобы никто не понял, что она пьет на сцене. И так каждый день. Она так напивалась, что порой не то, что петь, говорить не могла", – рассказал он.

По словам промоутера, певица закатывала истерики на ровном месте, курила в запрещенных местах, а другим приходилось платить за нее штрафы. "Максим, видимо, устал от выходок артистки", – резюмировал он.

Наргиз и Фадеев instagram/nargizzakirova_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная украинская певица Ирина Федишин оказалась в центре скандала. Она выступала на концерте в Харькове, где также засветился с агитацией экс-регионал Владимир Мисик.

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