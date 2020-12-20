Трегубова прокомментировала участие в клипе российской группы 'Ленинград'

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова прокомментировала свое участие в скандальном клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг".

В интервью для "Светской жизни" артистка призналась, что в любом случае приняла бы предложение от группы "Ленинград" и не отказалась бы от съемок. Но в то же время, она подчеркнула, что не безразлична к ситуации между Россией и Украиной.

"Для меня культовые группы, культовые фигуры. Я бы никогда не отказалась от съемок в "Ленинграде", в Земфиры. И в тот же момент я не безразлична к вопросу соборности и единства Украины. Поверьте, мне кажется, не "Ленинград" является нашим основным врагом", –заявила актриса.

Кроме того, Трегубова призналась, что группу "Ленинград" слушает "пол своей жизни".

Стоит отметить, что свое участие в российском клипе на песню "Миг" прокомментировал и украинский актер Тарас Цимбалюк. Он рассказал о съемках видео и отметил, что его не смутил факт сотрудничества с коллективом из РФ.

Напомним, не так давно OBOZREVATEL сообщал о том, что клип группы "Ленинград" на песню i_$uss, снятый украинской компанией MOZGI Production, номинировали на престижную премию Berlin Video Music Awards 2020.