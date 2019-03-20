Траволта в шоке: СМИ рассказали забавную историю о Собчак и Богомолове

Телеведущая Ксения Собчак впервые после публичного объявления о расставании с актером Максимом Виторганом вышла в свет с режиссером Константином Богомоловым и произвела фурор среди прессы.
Так, даже американский актер Джон Траволта, присутствующий на мероприятии, был шокирован таким пристальным вниманием к Собчак. Он постоянно оборачивался и пытался понять, к кому прикованы взгляды журналистов, пишет НТВ.
Михаил Фролов "КП"
Телеведущую и режиссера впервые увидели вместе во вторник, 19 марта, в Большом театре, где проходила международная музыкальная премия BraVo в области классической музыки. Уточняется, что по красной дорожке они вместе пока не выходили, но места в зале выбрали рядом.
Траволта был приглашенной звездой на этом мероприятии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 у них родился сын.
В конце 2018 года стало известно, что отношения пары на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой. Позже появились подробности драки.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
Позже в интервью Ксения призналась, что в разрыве с мужем замешаны отсутствие заботы и внимания.
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