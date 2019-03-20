Траволта в шоке: СМИ рассказали забавную историю о Собчак и Богомолове

Телеведущая Ксения Собчак впервые после публичного объявления о расставании с актером Максимом Виторганом вышла в свет с режиссером Константином Богомоловым и произвела фурор среди прессы.

Так, даже американский актер Джон Траволта, присутствующий на мероприятии, был шокирован таким пристальным вниманием к Собчак. Он постоянно оборачивался и пытался понять, к кому прикованы взгляды журналистов, пишет НТВ.

Михаил Фролов "КП"

Телеведущую и режиссера впервые увидели вместе во вторник, 19 марта, в Большом театре, где проходила международная музыкальная премия BraVo в области классической музыки. Уточняется, что по красной дорожке они вместе пока не выходили, но места в зале выбрали рядом.

Траволта был приглашенной звездой на этом мероприятии.

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