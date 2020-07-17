Трансгендерная махеча Кардашьян решила стать вице-президентом США при Канье Уэсте

Трансгендерная мачеха Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер (ранее Брюс Дженнер) поддержала рэпера Канье Уэста в решении бороться за пост президента США. Она заявила, что в случае его победы готова стать вице-президентом.

Об этом сообщает издание TMZ. По словам инсайдеров, Дженнер поделилась, что уже обратилась к рэперу с предложением рассмотреть ее кандидатуру. Однако она не уточнила, ответил ли ей Уэст.

Отмечается: пользователи сети высмеяли инициативу Дженнер и вспомнили сатирический эпизод мультсериала "Южный парк", в котором она действительно заняла эту должность. Комментаторы предположили, что мультик может заменить "Симпсонов" по предсказаниям будущего.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). К слову, источники из окружения Уэста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.