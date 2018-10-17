''Трамп, учись!'' Меган Маркл восхитила сеть преданностью мужу

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская и бывшая голливудская актриса Меган Маркл восхитила сеть своей обходительностью и преданностью мужу во время публичного мероприятия в Австралии.
Так, когда Гарри произносил речь перед слушателями, неожиданно пошел дождь. Маркл все время трогательно держала раскрытый зонт над супругом. Снимок инцидента опубликовали на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.
Примечательно, что мэр австралийского города Даббо, где проходил визит Гарри и Меган, сразу же предложил королевской чете другой зонт, однако принц забавно от него отказался.
"You are the salt of the earth – honest, hardworking and as tough as they come. And that resilience, sense of humour and commitment to the land are the qualities that make you unique. You are the backbone of this country." — Thank you to everyone that came out in the rain in Dubbo to meet The Duke and Duchess of Sussex! #RoyalVisitAustralia #Australia #Dubbo
"Все в порядке, у меня есть жена", – сказал он и продолжил свое выступление, как ни в чем не бывало.
Также многие из них сравнили ситуацию с недавним курьезом, который произошел с американским президентом Дональдом Трампом и его супругой Меланией, когда тот оставил ее мокнуть под дождем, забрав у нее зонт.
"Трамп, учись! Любовь помогает держать зонтик для кого-то другого!" - иронично написали поклонники королевской семьи.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп в очередной раз оконфузился, не поделившись зонтом во время дождя со своей супругой Меланией. Пара направлялась к вертолету от здания Белого дома и, несмотря на дождь, президент США даже не предложил Меланье укрыться и вел ее под руку с противоположной стороны от зонта. Американские журналисты подняли Трампа на смех, отметив, что прическа лидеру США дороже, чем жена.
Читайте все новости по теме "Принц Гарри и Меган Маркл" на OBOZREVATEL.