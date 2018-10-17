''Трамп, учись!'' Меган Маркл восхитила сеть преданностью мужу

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская и бывшая голливудская актриса Меган Маркл восхитила сеть своей обходительностью и преданностью мужу во время публичного мероприятия в Австралии.

Так, когда Гарри произносил речь перед слушателями, неожиданно пошел дождь. Маркл все время трогательно держала раскрытый зонт над супругом. Снимок инцидента опубликовали на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Примечательно, что мэр австралийского города Даббо, где проходил визит Гарри и Меган, сразу же предложил королевской чете другой зонт, однако принц забавно от него отказался.

"Все в порядке, у меня есть жена", – сказал он и продолжил свое выступление, как ни в чем не бывало.

Также многие из них сравнили ситуацию с недавним курьезом, который произошел с американским президентом Дональдом Трампом и его супругой Меланией, когда тот оставил ее мокнуть под дождем, забрав у нее зонт.

"Трамп, учись! Любовь помогает держать зонтик для кого-то другого!" - иронично написали поклонники королевской семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп в очередной раз оконфузился, не поделившись зонтом во время дождя со своей супругой Меланией. Пара направлялась к вертолету от здания Белого дома и, несмотря на дождь, президент США даже не предложил Меланье укрыться и вел ее под руку с противоположной стороны от зонта. Американские журналисты подняли Трампа на смех, отметив, что прическа лидеру США дороже, чем жена.