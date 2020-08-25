Трамп проиграл суд звезде фильмов для взрослых и заплатит ей $44 000

Американская порнозвезда Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд), которая написала книгу об интиме с Дональдом Трампом, отсудила у президента США 44 100 долларов (1,2 млн гривен).

Высший суд Лос-Анджелеса обязал главу Америки оплатить судебные издержки порноактрисы на адвокатов, пишет USA Today.

Напомним, Клиффорд в 2011 году рассказала, что неоднократно имела сексуальный контакт с Трампом в 2006 году после того, как его жена Мелания родила сына Бэррона. Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе 130 тысяч долларов (3,5 млн гривен) из своего кармана за молчание.

Сторми Дэниелс имела сексуальный контакт с Трампом Getty Images

В 2019 году Клиффорд захотела признать недействительным вышеупомянутое соглашение и начала через суд бороться за право рассказывать обо всем, что хочет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летняя Бритни Спирс, которая хотела лишить своего отца права опеки над ней, проиграла в суде. Певица хотела видеть своим постоянным опекуном помощницу Джоди Монтгомери.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!