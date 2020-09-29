Трамп потратил на укладку волос $70 000 в год и подвергся критике в сети

Президент США Дональд Трамп потратил на укладку волос $70 000 в год, что вызвало волну критики в сети.

Об этом рассказала конгресвумен Александрия Окас-Кортес на своей странице в Twitter. Она отметила, что всю сумму официально списали на бизнес-расходы. То есть за прическу Трампа заплатили американские налогоплательщики.

"В прошлом году республиканцы направили в мой адрес такое количество желчи и ненависти за то, что я посмела на собственный день рождения сделать себе приятный подарок и потратить на парикмахера $250 из своего кармана", – возмутилась женщина.

Александрия Окас-Кортес возмутилась, что Дональд Трамп потратил большую цену на прическу. скриншот Twitter

В сети высмеяли расходы президента, отметив, что на самом деле его прическа не стоит таких денег. Некоторые пользователи даже предлагали свои услуги, за которые взяли бы небольшую цену.

"Наибольший преступник в истории США – тот, кто взял с Дональда Трампа $70 000 за его прическу". Скриншот Twitter

"Трамп потратил $70 000, чтобы его волосы выглядели вот так. Я просто...". Скриншот Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская порнозвезда Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд), которая написала книгу об интиме с Дональдом Трампом, отсудила у президента США 44 100 долларов (1,2 млн гривен).