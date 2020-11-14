Так, друзья — сегодня будет интересный пост из популярной рубрики блога "кино" о трагических судьбах детей-актёров советских фильмов. Однажды я уже писал большой пост о трагических судьбах всем известных взрослых советских актёров (кто ещё не читал — обязательно почитайте), а сейчас вот пришла пора написать такой пост и о детях.

Знаете, что роднит эти детские и взрослые трагедии? Во всех этих грустных историях есть одна общая черта — эти артисты в кино часто изображали счастливую советскую жизнь, которая в жизни оказалась не такой уж счастливой — многие взрослые артисты (несмотря на то, что были кумирами миллионов) так и не смогли себе заработать на достойную старость и уходили из жизни в полной нищете, а многие дети-актёры так и не смогли найти себя в советской и пост-советской системе, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем интересном посте — рассказ о тёмных и трагических судьбах советских детей-актёров.

Сергей Шевкуненко.

Наверное, уже хрестоматийным примером человека с трагической судьбой стал Сергей Шевкуненко — сыгравший роль "правильного пионера" Миши Полякова в советских многосерийных фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица". Сыграв в этих фильмах, 14-летний Шевкуненко, как сейчас принято говорить, проснулся знаменитым; дорога в кино благодаря эффектной внешности и уже имеющимся в запасе ролям была открыта — но с Сергеем что-то случилось.

Связавшись с дворовой компанией, Шевкуненко становится настоящим хулиганом, несколько раз попадает в тюрьму, откуда окончательно выходит уже только в девяностые годы — став настоящим авторитетом уголовного мира в статусе "положенца". Группировка Сергея Шевкуненко занималась рэкетом, угонами автомобилей, махинациями с недвижимостью и торговлей наркотиками — занимались всем этим кстати те самые бывшие советские пионеры из страны "с лучшим в мире детством". 35-летний Сергей Шевкуненко погиб от рук наёмного убийцы — тот застрелил Сергея и его мать в собственной квартире.

Изучая биографию Шевкуненко, я не мог отделаться от одной мысли — если бы тогда, в самом начале система так жестоко не расправилась с Сергеем (бросив его в тюрьму за в общем-то достаточно лёгкие нарушения закона) — то эта судьба не была бы сломана. А так — советская тюремная система не была рассчитана ни на какое "исправление" — большинство из тех, кто туда попадал, позже становились рецидивистами и редко возвращались к нормальной жизни.

Игорь Шульженко.

Кстати, в фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица" снялся ещё один человек, судьбу которого тоже можно назвать трагической. Игорь Шульженко в этих лентах сыграл роль Славы Эльдарова — друга Миши Полякова из интеллигентной семьи. Зрителям герой Игоря запомнился пронзительным взглядом и рассудительностью — и сыграл свою роль Игорь кстати весьма неплохо.

А вот дальше не сложилось — из-за длительных съёмок фильмов в разных городах Игорь разболтался по учёбе, а затем его не приняли в комсомол — что в СССР было синонимом "поставили крест на дальнейшей жизни". Дверь в кино для Игоря оказалась закрытой — точно так же, как и Шевкуненко с его первой судимостью, никто больше не хотел снимать "неправильного" человека. Игорь бросил учёбу в двух институтах, а затем работал плиточником.

В последние годы жизни Игорь Шульженко сильно выпивал и умер от последствий чрезмерного употребления алкоголя всего в 51 год, в 2009 году.

Вячеслав Царёв.

Этот артист запомнился советским зрителям одной ролью в комедии "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Фильм кстати стал весьма смелым для своего времени (т.н. "Хрущёвской оттепели") — так как там в открытую критиковалось начальство и директор лагеря, что во времена сталинизма было совершенно невозможно. Вячеслав сыграл роль пионера с сачком, запомнившийся крылатой фразой "а чё это вы здесь делаете, а?".

Позже было ещё несколько ролей в фильмах "Андрей Рублёв", "Ташкент — город хлебный" и некоторых других, ну а потом киносказка кончилась — и началась обычная советская жизнь. В которой Вячеслав Царёв себя так и не нашёл — в кино его больше не приглашали. Вячеслав работал дворником, сторожем, продавцом мороженого, уборщиком в психиатрической больнице, грузчиком... Вячеслав ушёл из жизни всего в 55 лет, в 2006 году.

Саша Варакин.

Сашу Варакина многие запомнили по роли хулигана Гуся из фильма "Каникулы Петрова и Васечкина". Саша снимался и в других фильмах, где неизменно отыгрывал роли всяких хулиганов и двоечников — всего он снялся в четырёх фильмах и в нескольких выпусках "Ералаша". Несмотря на "хулиганские" роли, у Саши благодаря его природной харизме было много поклонниц из числа зрительниц.

А вот дальше не сложилось — подросшего Сашу в кино больше не приглашали, и в итоге он так и не смог найти себя в жизни. Уже взрослый Александр Варакин связался с криминалитетом и подсел на наркотики, и к концу своей короткой жизни уже мало напоминал того обаятельного парнишку из детского кино. Саша Варакин умер в возрасте 36 лет от передозировки наркотиками.

Алексей Фомкин.

Коля Герасимов из знаменитого многосерийного фильма "Гостья из будущего" тоже пополнил этот список. Алексей с самого детства хотел стать актёром — ходил в театральный кружок, участвовал в конкурсах, ходил на пробы в фильм "Чучело" — куда его, правда, не взяли — но его анкета осталась на киностудии. Позже Алексея сняли в "Ералаше", а затем, как казалось, он поймал свою звезду — режиссёр Павел Арсенов приглашает его на одну из главных ролей в телефильм "Гостья из будущего".

А затем его в каком-то смысле тоже поломала система — из-за постоянных съёмок Алексей не смог толком закончить школу, и вместо аттестата о среднем образовании получил справку — что закрывало дальнейшие дороги в кино. Затем Алексея загребли в армию, а после того, как Алексей оттуда вышел — режиссёры о нём забыли. Фомкин сильно переживал. Он устроился на работу во МХАТ, но оттуда его уволили за постоянные прогулы и пьянство — Алексей никак не мог смириться с мыслью, что ему уже никогда не стать актёром, из-за чего сильно выпивал.

Прекрасное далёко так и не улыбнулось Коле Герасимову. Бросив всё, Алексей на какое-то время ухал в деревню к бабушке, где жил на её пенсию. Позже Алексей женился и перебрался со своей женой в город Владимир. О кинокарьере Алексей уже не вспоминал — на ней был поставлен крест. Спустя три года после свадьбы, Алексей трагически погиб во время пожара — ему было всего 26 лет...

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете.

И может быть можете дополнить мой список кем-то ещё?

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