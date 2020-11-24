Трагические судьбы детей-звезд СССР: что произошло с юными советскими кумирами

Советские дети-актеры, которые были кумирами для подрастающего поколения, зачастую на экранах показывали образцовую и счастливую жизнь. Однако нередко реальность оказывалась совершенно противоположной.

Некоторые из героев популярных в СССР детских фильмов, запомнившиеся улыбчивыми и светлыми ребятами, довольно рано закончили свою жизнь. Кого-то убил алкоголь или наркотики, кто-то стал жертвой неудачных обстоятельств. О том, у кого из юных советских актеров сложилась трагическая судьба, рассказал в своем блоге Максим Мирович.

Звезда "Ералаша" и "Гостьи из будущего" Алексей Фомкин

Актер, который сыграл Колю Герасимова из знаменитого многосерийного фильма "Гостья из будущего", с самого детства мечтал о карьере артиста. Алексей снялся во многих эпизодах "Ералаша", а затем, как казалось, "поймал свою звезду" – режиссер Павел Арсенов пригласил Фомкина на одну из главных ролей в фильм "Гостья из будущего".

Алексей Фомкин умер в возрасте 26 лет. Livejournal Максима Мировича

Ему пророчили большое будущее, однако из-за постоянных съемок Алексей не смог закончить школу, и вместо аттестата о среднем образовании получил справку. Это закрывало дальнейшую дорогу в кино. Затем Фомкина забрали в армию, а после того, как он оттуда вышел, режиссеры о нем забыли. Он тяжело переживал свою невостребованность. Мужчина устроился на работу во МХАТ, но оттуда его уволили за постоянные прогулы и пьянство – Алексей никак не мог смириться с мыслью, что ему уже не стать актером, из-за чего сильно выпивал.

Бросив все, Фомкин на какое-то время уехал в деревню к бабушке, где жил на ее пенсию. Позже Алексей женился и переехал со своей женой в город Владимир. Спустя три года после свадьбы, Алексей трагически погиб во время пожара – ему было всего 26 лет.

"Самый примерный пионер" в СССР Сергей Шевкуненко

Хрестоматийным примером человека с трагической судьбой стал юный актер Сергей Шевкуненко, сыгравший роль "правильного пионера" Миши Полякова в советских многосерийных фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица". Сыграв в этих фильмах, 14-летний Шевкуненко проснулся знаменитым; дорога в кино благодаря эффектной внешности и уже имеющимся в запасе ролям была открыта, однако стать великим артистом было не суждено.

Сергей Шевкуненко был "самым известным пионером" в СССР. Livejournal Максима Мировича

Связавшись с дворовой компанией, Шевкуненко стал хулиганом, несколько раз попадал в тюрьму, откуда окончательно вышел только в 90-х. Он стал авторитетом уголовного мира в статусе "положенца". Группировка Сергея Шевкуненко занималась рэкетом, угонами автомобилей, махинациями с недвижимостью и торговлей наркотиками. 35-летний Сергей Шевкуненко погиб от рук наемного убийцы – тот застрелил Сергея и его мать в собственной квартире.

Звезда фильма "Кортик" Игорь Шульженко

В фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица" вместе с Шевкуненко снялся Игорь Шульженко. В этих лентах он сыграл роль Славы Эльдарова – друга Миши Полякова (персонаж Шевкуненко, – Ред.) из интеллигентной семьи. Зрителям герой Игоря запомнился пронзительным взглядом и рассудительностью.

Игорь Шульженко (слева) и Сергей Шевкуненко. Livejournal Максима Мировича

Повзрослев, успешную карьеру в кино Шульженко построить не сумел. Из-за съемок фильмов в разных городах он забросил учебу в двух институтах, а затем его не приняли в комсомол, что считалось непростительным проступком для советской молодежи. Почти всю жизнь бывший актер проработал плиточником. В последние годы жизни Игорь Шульженко сильно выпивал и умер от последствий чрезмерного употребления алкоголя в 2009 году.

Герой фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Вячеслав Царев

Этот артист запомнился советским зрителям одной ролью в комедии "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Царев сыграл роль пионера с сачком, запомнившийся крылатой фразой "а че это вы здесь делаете, а?".

Вячеслав Царев. Livejournal Максима Мировича

Позже было еще несколько ролей в фильмах "Андрей Рублев", "Ташкент – город хлебный" и некоторых других, но потом его карьера в кино резко закончилась. В обычной жизни Вячеслав Царев себя так и не нашел – в кино его больше не приглашали. Некогда известному актеру приходилось работать дворником, сторожем, продавцом мороженого, уборщиком в психиатрической больнице, грузчиком... Он умер в нищете в 2006 году.

Александр Варакин из "Каникулы Петрова и Васечкина"

Варакина многие советские зрители запомнили по роли хулигана Гуся из фильма "Каникулы Петрова и Васечкина". Он снимался и в других фильмах, где неизменно отыгрывал роли всяких хулиганов и двоечников – всего он снялся в четырех лентах и в нескольких выпусках "Ералаша". Несмотря на "хулиганские" роли, у Варакина благодаря его природной харизме было много поклонниц из числа юных зрительниц.

Александр Варакин. Livejournal Максима Мировича

Когда он повзрослел, его карьера в кино не сложилась. В итоге он так и не смог найти себя в жизни. Уже взрослый Александр Варакин связался с криминалитетом и подсел на наркотики, и к концу своей короткой жизни уже мало напоминал того обаятельного парня из детского кино. Варакин умер в возрасте 36 лет от передозировки наркотиками.

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