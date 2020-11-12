Трагедии в жизни Гурченко: хотела покончить с собой, чуть не загремела в психбольницу

Легендарная советская актриса украинского происхождения Людмила Гурченко 12 ноября могла б отпраздновать свое 85-летие. Она умерла в 2011 году в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. Ее бывший супруг, пианист Константин Купервейс поделился личными воспоминаниями о том, что переживала артистка и как она едва не свела счеты с жизнью.

Так, Гурченко и Купервейс прожили вместе почти 20 лет. По словам мужчины, Гурченко чуть не покончила с собой после одной из крупных ссор между ними. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" на росТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина отметил, что тема является для него неприятной и он ранее никогда об этом не рассказывал. Сама же Гурченко также не любила вспоминать о попытке суицида.

"Об этом стараюсь не рассказывать, но да, была такая ситуация... После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел право молчать, а она ему: "Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе". Бедный хирург ушел..." – поделился Купервейс.

Также супруг Людмилы Гурченко указал, что из-за инцидента звезду хотели забрать на лечение в психиатрическую больницу. Артистка не позволила этого сделать.

"Психиатры все-таки приехали, но Люда их не пустила в дом", – добавил музыкант.

Купервейс также рассказал, что они с Гурченко часто ссорились, потому что у него в определенный момент начались проблемы с карьерой и заработком. В то же время Гурченко также изменилась из-за своей славы. Мужчина отметил, что ушел от супруги со скандалом, а когда они попытались помириться – ничего не вышло.

"Я пытался вернуть ее, но было поздно. Это был уже другой человек. Помню нашу последнюю встречу: я стоял в коридоре, у меня не было сумки, в кармане лежал только паспорт. Теща стоит. Я говорю: "Все, я так больше не могу!" Люсина мама обратилась к дочери: "Люся, ты что делаешь? Ты даже гараж открыть сама не можешь!" А Люда отвечает матери: "Ах, и ты за него?!" И чуть ли не с кулаками на нас набросилась. Я открыл дверь и ушел. Люся страдала, что так получилось, ведь всегда уходила она, а здесь получилось наоборот", – признался Купервейс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Пять браков были официальными и один гражданским. Все мужчины Гурченко были яркими и известными личностями. Одним из супругов артистки был известнейший в СССР певец Иосиф Кобзон.