Трагедии Гонгадзе – 20 лет: как сейчас выглядят его дочки и чем они занимаются

20 лет назад пропал именитый украинский журналист Георгий Гонгадзе – 16 сентября 2000 года он ушел с работы и домой уже не вернулся.

На момент гибели Гонгадзе был 31 год, у него была семья: молодая супруга Мирослава и трехлетние дочери-близнецы Нана и Соломия. В 2020 году девушкам исполнилось 23 года. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как сейчас выглядят дочери Георгия и Мирославы Гонгадзе и что о них известно.

Георгий Гонгадзе с маленькими дочками Наной и Соломией. Facebook Мирославы Гонгадзе

Георгий и Мирослава Гонгадзе с дочками. Комсомольская правда

Спустя год после гибели Георгия Гонгадзе, в 2001 году, его вдова вместе с дочерьми Наной и Соломией переехали в Соединенные Штаты Америки.

Нана и Соломия Гонгадзе . Facebook Мирославы Гонгадзе

Как выглядели дочери Гонгадзе в детстве. Facebook Мирославы Гонгадзе

Девочки провели детство в Вашингтоне. После окончания средней школы они поступили в престижные вузы: Соломия отправилась учиться в Великобританию, а Нана осталась в Вашингтоне.

Соломия и Нана Гонгадзе после переезда в Вашингтон. Facebook Мирославы Гонгадзе

Нана и Соломия Гонгадзе в детстве. Facebook Мирославы Гонгадзе

Нана и Соломия Гонгадзе в Вашингтоне после окончания школы. Facebook Мирославы Гонгадзе

Примечательно, Соломия Гонгадзе выбрала для себя политическое направление – она поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук и благодаря своим успехам, а также активной общественной деятельности и участию в социально-значимых проектах, вошла в топ-100 самых перспективных студентов Британии. Обучение Соломия Гонгадзе продолжила на магистратуре в Королевском колледже в Лондоне.

Соломия Гонгадзе с однокурсником. Twitter Соломии Гонгадзе

Нана и Соломия Гонгадзе с матерью . Facebook Мирославы Гонгадзе

Выпускной Наны Гонгадзе . Facebook Мирославы Гонгадзе

Еще одна дочь Георгия Гонгадзе – Нана – изучает историю искусств в Американском гуманитарном университете Вашингтона. Также девушка работает PR-специалистом в крупной медиакомпании в США.

Нана и Соломия Гонгадзе перед Рождеством. Facebook Мирославы Гонгадзе

Дочери Гонгадзе. Facebook Мирославы Гонгадзе

Нана Гонгадзе в 2020 году. Twitter Наны Гонгадзе

Дочки Гонгадзе с мамой. Facebook Мирославы Гонгадзе

Мирослава Гонгадзе с дочкой Наной. Facebook Мирославы Гонгадзе

Супруга Георгия Гонгадзе Мирослава говорила о дочерях следующее:

"Я вообще удивляюсь, что они выросли такими здоровыми и сильными людьми. Но конечно, что есть ощущение переживания, есть такое обостренное чувство ответственности у них обоих. Им очень рано пришлось стать взрослыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько месяцев до исчезновения, в июне 2000 года, Георгий Гонгадзе сообщал, что заметил слежку за собой: неизвестные сопровождали журналиста на автомобиле "Жигули". 2 ноября в Таращанском лесу в 100 километрах от Киева было найдено обезглавленное тело Гонгадзе.

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