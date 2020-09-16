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Трагедии Гонгадзе – 20 лет: как сейчас выглядят его дочки и чем они занимаются

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Где сейчас живут дочери Гонгадзе Нана и Соломия

20 лет назад пропал именитый украинский журналист Георгий Гонгадзе – 16 сентября 2000 года он ушел с работы и домой уже не вернулся.

На момент гибели Гонгадзе был 31 год, у него была семья: молодая супруга Мирослава и трехлетние дочери-близнецы Нана и Соломия. В 2020 году девушкам исполнилось 23 года. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как сейчас выглядят дочери Георгия и Мирославы Гонгадзе и что о них известно.

Георгий Гонгадзе с маленькими дочками Наной и Соломией.
Георгий и Мирослава Гонгадзе с дочками.

Спустя год после гибели Георгия Гонгадзе, в 2001 году, его вдова вместе с дочерьми Наной и Соломией переехали в Соединенные Штаты Америки.

Нана и Соломия Гонгадзе .
Как выглядели дочери Гонгадзе в детстве.

Девочки провели детство в Вашингтоне. После окончания средней школы они поступили в престижные вузы: Соломия отправилась учиться в Великобританию, а Нана осталась в Вашингтоне.

Соломия и Нана Гонгадзе после переезда в Вашингтон.
Нана и Соломия Гонгадзе в детстве.
Нана и Соломия Гонгадзе в Вашингтоне после окончания школы.

Примечательно, Соломия Гонгадзе выбрала для себя политическое направление – она поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук и благодаря своим успехам, а также активной общественной деятельности и участию в социально-значимых проектах, вошла в топ-100 самых перспективных студентов Британии. Обучение Соломия Гонгадзе продолжила на магистратуре в Королевском колледже в Лондоне.

Соломия Гонгадзе с однокурсником.
Нана и Соломия Гонгадзе с матерью .
Выпускной Наны Гонгадзе .

Еще одна дочь Георгия Гонгадзе – Нана – изучает историю искусств в Американском гуманитарном университете Вашингтона. Также девушка работает PR-специалистом в крупной медиакомпании в США.

Нана и Соломия Гонгадзе перед Рождеством.
Дочери Гонгадзе.
Нана Гонгадзе в 2020 году.
Дочки Гонгадзе с мамой.
Мирослава Гонгадзе с дочкой Наной.

Супруга Георгия Гонгадзе Мирослава говорила о дочерях следующее:

"Я вообще удивляюсь, что они выросли такими здоровыми и сильными людьми. Но конечно, что есть ощущение переживания, есть такое обостренное чувство ответственности у них обоих. Им очень рано пришлось стать взрослыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько месяцев до исчезновения, в июне 2000 года, Георгий Гонгадзе сообщал, что заметил слежку за собой: неизвестные сопровождали журналиста на автомобиле "Жигули". 2 ноября в Таращанском лесу в 100 километрах от Киева было найдено обезглавленное тело Гонгадзе.

Смотрите также уникальные исторические кадры с Георгием Гонгадзе.

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