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''Тошно уже'': Лободу раскритиковали из-за ног

1.9тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, похвасталась новым снимком.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она выставляет обнаженную ногу в туфлях на шпильках.

В сети неоднозначно отреагировали на предновогоднюю публикацию Лободы. Пользователи написали, что ноги певицы, которые она часто показывает, уже давно надоели.

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"Только знаешь, что ноги показать. Тошно уже от ног", "Силикона кусок", "Полякову по ногам никому не догнать", "А ноги жидковатые", "Госпожа", "А что это за пальцы под ногой? Или мне одной это мерещится", – отреагировали пользователи.

''Тошно уже'': Лободу раскритиковали из-за ног
''Тошно уже'': Лободу раскритиковали из-за ног
''Тошно уже'': Лободу раскритиковали из-за ног
''Тошно уже'': Лободу раскритиковали из-за ног
''Тошно уже'': Лободу раскритиковали из-за ног

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода удивила поклонников обнаженным снимком. В сети заметили ее схожесть с российской певицей Марией Распутиной.

Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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