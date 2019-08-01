"Тошнит от пошлости": MARUV разозлила фанатов фруктами в неприличных местах

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) разозлила поклонников откровенным видео.

Соответствующий ролик в японском стиле она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Tomorrow (завтра. – Ред.) "Между нами", – анонсировала певица выход клипа, в котором будут присутствовать свойственные ей элементы БДСМ.

На видео представлена нарезка, на которой можно увидеть MARUV с эрокезом и ее подтанцовку в латексе, фрукты в неприличных местах, намеки на лесбийскую любовь. Все это выполнено в японском стиле, а сцены разворачиваются на столе.

MARUV - "Между нами" кадр из тизера

Реакция на ролик среди фанатов была неоднозначной. Кадры многим показались пошлыми, а также – плагиатом.

"Что за бред", "Уже тошнит от пошлости", "Не очень", "Мне кажется, что уже слишком все стало однотипно. Эта сексуальность и порнография надоела уже, хочется от тебя чего-то уже более серьезного", "А это уже списано у группы "Никита", хоть бы пели уже на английском, это ж ваша фишка", "Жаль. Очень жаль, что в такое дно скатился проект. Так хорошо все начиналось", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

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