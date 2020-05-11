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11 мая • обновлено в 18:18
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"Торчал на тяжелых наркотиках": Гуф откровенно рассказал о сложной зависимости

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Скандальный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) откровенно рассказал о своей наркозависимости, с которой он борется на протяжении многих лет.

Так, артист подтвердил, что некоторое время употреблял тяжелые наркотики. Причиной якобы стали его отношения с певицей Кети Топурией, пишет "Комсомольская правда".

"Я до встречи с ней не трогал тяжелые наркотики давно – года три, наверное. А как только с ней встретились... Первые месяца два я не палился, а потом начал в открытую употреблять. И она от этого кайфанула, что ли – ей пришлось меня вытаскивать из ямы. Как только мы начали встречаться, я стал торчать и перестал писать песни вообще", – поделился музыкант.

Гуф (Алексей Долматов)

Гуф (Алексей Долматов)

МузТВ

По его словам, он раскаивается в своей наркозависимости. Гуф уточнил, что ему стыдно перед собой – он нанес своему здоровью непоправимый вред.

"Жалею о потерянных годах. Мне стыдно перед самим собой, что я пустил столько наркотиков в свою жизнь. Жалко здоровья. Можно, наверное, из этого рэпа было больше выжать. Не получилось у меня собрать "Олимпийский". Может, получится еще..." – подытожил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гуф попал в громкий скандал – он снял на видео, как натравливает свою собаку на другого пса и просто наблюдает за происходящим. Музыканта призвали притянуть к ответсвенности за живодерство.

После этого Алексей Долматов оказался в психиатрической больнице. Информацию распространила его экс-жена Айза Анохина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персона
Гуф (Guf)
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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